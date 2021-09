Homem é preso após esquartejar cadela no interior de MG

Um homem de 38 anos foi preso após esfaquear uma cadela em Timóteo (MG), nessa segunda-feira (13). O animal pertencia ao pai do suspeito. O acusado alegou que o cachorro estava correndo atrás das galinhas dele.

Ao saber do ocorrido, um vizinho acionou a Polícia Militar. De acordo com o morador, ele se preparava para sair de casa quando ouviu o choro do animal e, ao olhar o quintal do suspeito, se deparou com a cena do homem esfaqueando a cadela.

Assim que a PM chegou no local, encontrou o acusado com uma faca na mão e violentando o animal. De acordo com as informações, a cadela, chamada Maria Bonita, estava com uma das patas traseiras amarradas em uma corda e pendurada de cabeça para baixo.

Testemunhas relataram aos militares que o homem vinha prometendo matar o cachorro com a justificativa de que ele estava correndo atrás de suas galinhas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Timóteo, onde teve a prisão ratificada. As facas utilizadas no crime foram apreendidas.

A cadela foi levada ao Departamento de Zoonoses da Prefeitura de Timóteo para receber os cuidados necessários. (BHAZ)