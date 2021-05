Homem é o único passageiro em voo da Índia rumo a Dubai

Bhavesh Javeri, de 40 anos, foi o único passageiro a bordo em um avião com capacidade para 360 pessoas da companhia aérea Emirates, que partiu de Mumbai, na Índia, rumo a Dubai, nos Emirados Árabes no último dia 19. Atualmente, voos da Emirates de passageiros vindos da Índia estão suspensos até, pelo menos, 14 de junho.

Ainda no aeroporto, Javeri fez um vídeo, que foi compartilhado em seu perfil no Facebook e rapidamente viralizou nas redes sociais. Ele mostra a sala de embarque quase vazio antes de finalmente entar na aeronave e ser recebido com aplausos por toda a tripulação.

“Normalmente não sou a pessoa que grava vídeos, mas hoje me senti especial porque acho que sou o único passageiro do voo da Emirates de Mumbai para Dubai”, afirmou no vídeo.

[

“A rara oportunidade de ser o único passageiro do EK501 de Mumbai para Dubai”, escreveu no post. “Parecia que estava fretando um Boeing 777-300, que poderia transportar até 360 passageiros apenas para mim.”

O comandante do voo disse ao passageiro que normalmente faz um grande anúncio público, mas que o faria diretamente porque Javeri era o único no voo. Ele ainda se ofereceu para levá-lo para conhecer a aeronave.

Ao jornal The Times of India, Javeri afirmou que, inicialmente, teve sua entrada negada no aeroporto porque sua passagem não tinha data. Ele ligou para a Emirates e foi quando soube que era o único passageiro a bordo e que a tripulação estava esperando por ele.