Homem é flagrado em Londres ‘vestindo’ apenas uma máscara

A cena insólita chamou a atenção dos transeuntes em Londres, capital do Reino Unido, nesta sexta-feira (24). Um homem foi visto andando pela Oxford Street, no centro da cidade, completamente nu, a não ser por uma máscara do tipo usado contra o novo coronavírus, mas cobrindo as partes íntimas.

Um fotógrafo da agência de notícias Reuters fez o registro da janela de um prédio próximo, mas não há informações sobre a identidade do homem ou o que ele pretendia com a ‘exibição’.

A Oxford Street é um dos principais centros comerciais de Londres e, nesta sexta, o uso de máscaras para entrar nas lojas passou a ser obrigatório. A recomendação, no entanto, é que elas sejam colocadas no rosto.

POR R7