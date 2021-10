Homem bêbado ‘desaparece’ e acaba se juntando às buscas por ele mesmo

Homem havia bebido drinques com amigos quando resolveu sair; um deles não o encontrava e acionou autoridades. IMAGEM: Reprodução/ Twitter @jrrezvani

Beyhan Mutlu, de 50 anos, saiu a trabalho do distrito de Inegöl, na província de Bursa (Turquia), e, ao não retornar para o local onde estava, foi dado como desaparecido na manhã da última terça-feira (28/9). Seus familiares perderam contato com ele, e um dos motivos foi porque Mutlu havia bebido além da conta.

O curioso é que, ainda bêbado, o homem encontrou parte dos seus amigos na volta para casa e foi para uma floresta, se juntando a um grupo que ajudava autoridades locais a localizar um homem. Foi um pouco mais tarde que Mutlu descobriu que os esforços que ele estava fazendo com os amigos na procura de um homem junto aos socorristas, era para na busca dele mesmo.

“Sou eu”, gritou ele ao ouvir o grupo de busca chamar por “Beyhan Mutlu”. “Sou um operário de construção em Inegöl. Vim para Çayyaka para trabalhar em uma construção. Tomei uns drinques com alguns amigos. Deixei eles por volta das 2 da manhã”, explicou Mutlu ao jornal turco Daily Sabah.

Ao Daily Sabah, o homem disse que ficou hospedado na casa de um dos amigos perto do canteiro de obras, decidindo dormir em uma das vilas. Como um dos seus amigos não conseguia encontrá-lo, informou as autoridades sobre o seu “desaparecimento”.

Como o homem trocou de telefone recentemente, a Gendarmaria, força militar da Turquia, não conseguia fazer ligações para ele. “Acordei por volta das 5h da manhã e pensei que havia um acidente na estrada. Vi o grupo de busca procurando um desaparecido e também fui procurá-lo”.

“Basicamente, estou pagando pelos erros dos meus amigos. O que aconteceu parece uma piada”, lamenta o homem, agora sóbrio.

Depois que foi encontrado e prestou depoimento, as autoridades levaram Mutlu seguro para casa, em Inegöl. De acordo com a BBC, não está claro se ele recebeu alguma multa, já que as autoridades não mediram esforços e recursos para encontrar um desaparecido que, na verdade, estava debaixo de seus narizes. (UOL)