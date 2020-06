Homem atira no amante da esposa e acaba preso no Alvorada

Um homem de 20 anos, de identidade não revelada, foi detido na tarde deste sábado (27) após atirar contra o suposto amante da esposa, que também não teve o nome divulgado, na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme informações da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estaria em um estabelecimento comercial quando o suspeito se aproximou e atirou duas vezes contra ele.

Homem é preso

Após o crime, ele fugiu do local. A vítima foi atingida apenas com um tiro de raspão na perna. Foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. Seu estado de saúde é estável.

Populares acionaram uma viatura que estava em patrulhamento e contaram o ocorrido. Eles começaram a procurar o suspeito e conseguiram encontrá-lo. À polícia, ele disse que a vítima estaria tendo uma relacionamento amoroso com sua esposa.

Com ele a polícia encontrou uma pistola calibre 38 com quatro munições. Ele foi detido e encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Por PMS