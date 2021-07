Homem arranca vacina da mão de técnica e aplica no próprio braço

Neste sábado (3), em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, um homem ainda não identificado pegou a seringa com vacina contra a Covid-19 de uma técnica de enfermagem e aplicou no próprio braço.

A cena inusitada foi filmada e divulgada nas redes sociais, causando espanto e até indignação de muitos internautas.

CONFIRA O VÍDEO:

Informações de bastidores relatam que o ato tresloucado do homem foi devido ao medo de fraude registradas em vários locais do país.

Em função do episódio, a prefeitura de Eusébio divulgou nota dizendo que o ato foi “inadequado, imprudente, perigoso e ainda desrespeitoso para com a vacinadora, profissional apta para realizar a aplicação da vacina”.