Homem acaba morto por reclamar do preço da carne

O vendedor ambulante Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, morreu após ser agredido com socos e chutes pelo gerente de um açougue, em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a polícia, a agressão se deu porque ele teria reclamado do preço da carne, o que teria provocado uma confusão em frente ao estabelecimento, no último sábado (2). As informações são do UOL.

Wagner — que vendia salgados na rua para ajudar no sustento da esposa, três filhas e uma neta —, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem no Hospital Cristo Redentor. A investigação inicial aponta que o gerente estava de folga no momento do crime, mas teria se dirigido ao local para pegar chaves. Além dele, um amigo que o acompanhava teria participado das agressões, ocorridas na rua Getúlio Vargas.