Hiram Nicolau anuncia oficialmente que não concorrerá à reeleição

O vereador Hiram Nicolau (PSD) informou de forma oficial, nesta terça-feira (11), que não será candidato a vereador nas próximas eleições municipais. A decisão foi anunciada na sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e acatada pelos demais vereadores, que se pronunciaram sobre o assunto durante o Grande Expediente, e exaltaram o trabalho realizado pelo parlamentar.

Hiram Nicolau alegou que, após oito anos de mandato, voltará para a iniciativa privada, mas continuará na política, em apoio ao projeto que o Partido Social Democrático (PSD) formatou de “reconstrução da cidade de Manaus”.

“Após meses de reflexão, ao lado da minha família e amigos mais próximos, chegamos à decisão de não concorrer ao pleito de 2020. Parto para um novo momento. Volto para os negócios da família, mas sem deixar de ser político. Continuarei a estudar, me preparar para quem sabe, no futuro, melhor qualificado, poder alçar voos mais altos”, disse Hiram Nicolau.

Emocionado, o parlamentar informou que manterá o mesmo empenho até o último dia do mandato, em respeito aos colegas vereadores, aos servidores da Câmara de Manaus e ao povo que o elegeu, com apresentação de novos projetos e proposituras relevantes e necessárias para a população manauara.

“Eu saio em dezembro, nutrindo o maior respeito por essa casa. Agradeço a todos os funcionários, não só aqueles que estiveram ao meu lado durante todos esses anos, cuja maior parte está no meu gabinete desde 2013 e são meus amigos, mas a todos que fazem essa casa girar, funcionar. Quero pedir desculpas por algum motivo e informo que saio com o coração limpo e a consciência tranquila de que fiz o máximo que podia pela cidade de Manaus”, destacou.

Irmão de Hiram, o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) esteve presente na sessão planária e, além de destacar a importância do trabalho realizado pelo vereador em todos esses anos, elogiou a decisão tomada em favor do projeto que é encabeçado por ele que será apresentado em breve, durante a campanha eleitoral.

“Nós temos um projeto de reconstrução da cidade que vai trazer, sem dúvida nenhuma, propostas para Manaus, novos caminhos, e o Hiram de forma muito clara, disse: eu abro mão do meu projeto pessoal, para não abrir mão de um projeto maior para a cidade de Manaus”, destacou o deputado.

Histórico

Hiram Nicolau foi eleito vereador pela primeira vez em 2012, quando tinha apenas 25 anos, e já no ano seguinte, assumiu como Ouvidor da Casa Legislativa.

Em 2015, o parlamentar assumiu a vice-presidência da CMM e, a partir de então, representou o poder legislativo em diversas reuniões, sessões plenárias e solenidades, durante a ausência do presidente.

Ainda em 2015, aos 27 anos, Hiram assumiu interinamente a Prefeitura de Manaus, no lugar no prefeito Arthur Neto, tornando-se o mais novo chefe do Executivo Municipal na história da capital amazonense. No ano seguinte foi reeleito vereador com quase 13 mil votos, sendo o segundo mais votado do pleito. Já em 2018 reassumiu a vice-presidência da CMM para o biênio 2019/2020.