Hermanitos participa amanhã de programação no Museu da Cidade de Manaus

O projeto “Abraço de Culturas no Museu” acontece amanhã (16), das 10h às 17h, com várias atividades gratuitas para celebrar a Semana Nacional de Museus. A iniciativa está sendo coordenada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos e a empresa Tangram Educa, em parceria com o Museu da Cidade de Manaus, e visa fortalecer o vínculo entre as culturas brasileira e venezuelana.

A ação acontecerá no Museu da Cidade, localizado na rua Gabriel Salgado, no bairro Centro, para estimular o conhecimento da história e cultura do Amazonas, e visa integrar as comunidades brasileiras e venezuelanas. “Essa ação abre a Semana dos Museus, que neste ano vai enfatizar a força desses espaços. Vamos celebrar a cordialidade, a irmandade entre essas duas grandes nações, promovendo a cultura venezuelana, seu modo de ser, que se mistura também ao modo amazônico e mostrando o poder das artes que une esses povos. Sem dúvidas, é um dia muito especial para celebrar o nosso patrimônio imaterial, as tradições da Venezuela e do Brasil”, explica o diretor do museu, Leonardo Novelino.

Leonardo destaca também a importância que é receber no museu oficina e apresentação gratuita de teatro de bonecos, que será realizada pela Companhia de Teatro de Bonecos La Rana Mengana, da Venezuela. “Essa é uma das atividades que a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) outorga como patrimônio imaterial e é uma alegria muito grande poder ter essa interação no museu, ainda mais de uma companhia venezuelana, compartilhando suas tradições, cultura e conhecimentos”, afirma.

Programação

As atividades começam às 10h, com a roda de conversa “A beleza e a riqueza da cultura venezuelana e o fortalecimento da identidade” com o convidado especial, o missionário cristão e voluntário do Hermanitos, Helmer Ordoñez, além de uma exposição sobre os três anos de atuação do Hermanitos.

Na parte da tarde, a partir das 15h, acontecerão duas visitas guiadas no museu, com grupos de brasileiros e venezuelanos. Às 16h, a Companhia de Teatro de Bonecos La Rana Mengana vai realizar uma oficina gratuita de produção de bonecos e fantoches.

Já às 17h terá uma apresentação de dança e música com crianças venezuelanas e, logo em seguida, às 18h, ocorrerá o espetáculo da Companhia de Teatro de Bonecos La Rana Mengana.

Com informações da assessoria do Hermanitos