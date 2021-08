Helicóptero militar cai na Guatemala com governante a bordo

A bordo do helicóptero seguia Eric Cisneros, secretário do governo do Estado de Veracruz, que sofreu ferimentos leves. IMAGEM: REPRODUÇÃO

Um helicóptero militar mexicano caiu quando tentava aterrissar, na cidade de Agua Blanca, na Guatemala, uma das áreas afetadas pelo furacão Grace.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave cai. Segundo a agência de notícias Mehr, que cita fontes oficiais, causa seria um incidente mecânico.

Há três feridos, que foram encaminhados de ambulância para uma unidade de saúde próxima do local. Sabe-se ainda que a bordo do helicóptero seguia Eric Cisneros, secretário do governo do Estado de Veracruz, que sofreu ferimentos leves.