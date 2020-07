Helicóptero cai na Baía da Guanabara com duas pessoas a bordo

Um helicóptero modelo Robinson R-22 caiu na Baía de Guanabara, na tarde da segunda-feira, durante um voo de instrução da Escola de Aviação Omni. De acordo com a assessoria da empresa, duas pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo um instrutor, identificado apenas como Marcus, e um aluno, Thiago, que passam bem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois tripulantes foram resgatados com vida por uma embarcação particular e levados para a capitania dos portos. A Omni informou que Marcus e Thiago não apresentam aparentes lesões e estão realizando uma avaliação médica.

O helicóptero da empresa Omni Táxi Aéreo realizou um pouso na água próximo ao Museu do Amanhã, na Praça Mauá. A escola de aviação ainda não tem informações sobre o que pode ter acontecido para motivar o pouso forçado. “O Plano de Resposta a Emergência foi acionado e estamos cooperando com as autoridades de investigação encarregadas de determinar o que exatamente ocorreu”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h40, mas ao chegarem, as vítimas já não estavam mais no local. Equipes formada por mergulhadores seguem na Baía de Guanabara para tentar localizar a aeronave. A Marinha também participa das buscas.

