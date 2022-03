Heineken lança a primeira cerveja virtual ‘zombando’ no metaverso

Agora já é possível tomar cerveja no metaverso. Isso porque a Heineken, uma das maiores marcas cervejarias do mundo, anunciou sua entrada oficial no metaverso de Decentraland, junto com o lançamento da primeira cerveja virtual.

A Heineken Silver não é fabricada com malte, lúpulo ou outros ingredientes tradicionais. Em vez disso, é feita 100% de pixels. Portanto, é livre de álcool e glúten.

“Nossa cerveja virtual é feita apenas com os pixels mais frescos: sem malte, sem lúpulo, sem fermento, sem água e também sem cerveja. O resultado? Uma cerveja premium incomum e inacessível com um acabamento tecnológico que ninguém pode desfrutar. Atualize agora o seu gosto virtual. Experimente a nova Heineken® Silver virtual em Decentraland”, destaca a empresa no site oficial do projeto.

Enquanto estiver no mundo virtual Decentraland, será possível ir até a cervejaria virtual Heineken para “experimentar” a bebida.

O lançamento do produto foi para convidados VIP dentro do Decentraland. O evento contou ainda com lagosta e caviar pixelizados. Além disso, estiveram presentes embaixadores da Heineken, incluindo o ex-jogador do Arsenal Thierry Henry.

“Na Heineken, acreditamos que a conexão com as pessoas é vital para a existência humana, como o ar que respiramos ou a água que bebemos. E sabemos que o metaverso une as pessoas de uma forma leve e envolvente que é realmente emocionante”, disse o porta-voz, Bram Westenbrink.

Ainda segundo Westenbrink, a cerveja virtual é uma “piada irônica”: “É uma ideia autoconsciente que zomba de nós e de muitas outras marcas que estão entrando no metaverso com produtos que são mais apreciados no mundo real”, afirmou.

“Por enquanto, você não pode provar pixels e bytes. Então, queremos fazer uma piada sobre isso e lembrar a todos que nada supera o sabor de uma cerveja refrescante. Isso inclui nossa nova Heineken Silver virtual, no mundo real”, afirmou.

