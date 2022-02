Hamilton Mourão pode concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul

O general revelou a sua pretensão durante um encontro com políticos do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. (Imagem: Reprodução)

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, pretende concorrer a senador pelo Rio Grande do Sul na eleição de outubro. De acordo com o portal Gaucha ZH, o militar confirmou a sua pretensão, nesta sexta-feira (4), durante um almoço com o deputado estadual Tenente-coronel Luciano Zucco (PSL) e com outros amigos em um restaurante de Porto Alegre (RS).

Não é de hoje que o general fala na possibilidade de candidatura ao Senado. Já no primeiro semestre do ano passado, por exemplo, Mourão revelou o desejo de ser candidato a senador em meio a especulações de que ele não deverá compor novamente a chapa com Jair Bolsonaro para disputar a eleição presidencial de 2022.