Guedes: ‘Governadores são despreparados, ingratos ou militantes’

Ministro rebateu as críticas dos governantes que reclamam do projeto que limita o ICMS em produtos essenciais a 17%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (26) que os governadores que reclamam do projeto que limita o teto do ICMS a 17% em produtos essenciais são “despreparados, ingratos, militantes ou estão fazendo política”.

“Os Estados receberam uma fortuna fabulosa. Nunca se transferiu tanto para Estados e municípios. Perdemos receita, mas mantivemos e aceleramos receitas para eles (os Estados)”, disse ao citar que o governo federal repassou cerca de R$ 500 bilhões aos Estados e municípios desde o início da pandemia.

Os Estados afirmam que a limitação do ICMS a 17% para combustíveis, energia, telecomunicações e transporte público podem gerar perdas de até R$ 83,5 bilhões . Esta perda ocorreria, segundo estimativas do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz), no chamado “pior cenário”, caso ocorra alta de 30% dos combustíveis até o final do ano. Nos parâmetros atuais, as perdas são estimadas em R$ 64,2 bilhões.

Com informações do IG