Guarda Municipal prende homem tentando furtar cabos no shopping Phelippe Daou

Na noite de domingo (20), a Guarda Municipal da Prefeitura de Manaus prendeu um homem de 22 anos que estava furtando fios da rede de ares-condicionados utilizados nas salas de vacinação da Covid-19 no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

“Há uma guarnição da Guarda Municipal atuando no shopping Phelippe Daou, para manter a ordem, a preservação do local e a segurança na vacinação. A equipe que estava de plantão percebeu que um homem estava tentando furtar os fios de um dos ares-condicionados que estão sendo utilizados para a refrigeração da sala das vacinas da Covid-19. Ao chegarem ao local, ele tentou fugir e esfaquear um dos guardas, mas foi detido pela guarnição”, ressaltou o secretário municipal da Casa Militar, tenente William Dias.

Com ele, foi apreendida uma faca que estava sendo utilizada para cortar a fiação, que, segundo o infrator, era para pagar uma dívida com a compra de entorpecentes. Os guardas o detiveram até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, zona Norte, onde foi registrada a ocorrência.