Grupo Tapajós lança hoje projeto de apoio à sustentabilidade na Amazônia

Entre as maiores empresas do ramo farmacêutico do país e a maior do Norte, o Grupo Tapajós, com sede em Manaus, quer colaborar também com o desenvolvimento sustentável da região. Para isso, lança hoje (12), um projeto socioambiental que destina parte das vendas dos produtos da sua marca própria Animativ a atividades de preservação da Amazônia, onde está localizada a sede da companhia e todas as suas 125 lojas.

O lançamento será na flagship store da rede Santo Remédio, localizada na Ponta Negra, que acaba de completar um ano de inauguração.

“O projeto está sendo feito em parceria com a Amazônia Care, um selo que impacta de forma positiva a floresta amazônica e sua população. O objetivo é colaborar com esse trabalho, fortalecendo nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da região”, informa Rafael Medeiros, head de marketing, trade marketing e gerenciamento por categoria do Grupo.

Com mais de 15 itens no portfólio, a linha de suplementos vitamínicos Animativ foi a primeira marca própria lançada pelo Grupo Tapajós, em 2019, e uma das que mais cresce na companhia. Em 2021, as vendas superaram em 80% os resultados do ano anterior (2020) e as perspectivas para 2022 são ainda mais promissoras, o que motivou a direção da empresa a escolher a marca para o projeto socioambiental. “O lançamento será no evento comemorativo à flagship store Santo Remédio, mas a ideia é abranger todas as lojas do Grupo, em todas as suas três bandeiras”, complementa Rafael Medeiros.

Para André Skaf, um dos fundadores da iniciativa Amazônia Care, a parceria com o Grupo Tapajós representa “um salto muito importante para a aceleração das ações de reflorestamento sustentável da região, e a implantação de um modelo arrojado de bioeconomia familiar”.

Novo conceito

A flagship store Santo Remédio trouxe para Manaus um novo conceito em farmácia. Além de um mix totalmente diversificado, com mais de 800 produtos exclusivos, também dispõe de serviços e tecnologias só encontrados nas melhores cadeias de lojas do país e exterior. Entre os destaques está um espaço especialmente dedicado à beleza, onde além de marcas de primeira linha nas áreas de perfumaria e dermocosméticos, os clientes ainda podem usufruir de serviços de maquiagem, coloração e hidratação capilar com profissionais especializados.

No que se refere a assistência farmacêutica, a flagship store Santo Remédio conta com sala especial para vacinação e exames laboratoriais remotos, além de orientações sobre revisão de medicamentos feitas por profissionais devidamente qualificados e altamente treinados. E quem busca por agilidade ainda pode contar com o self-checkout (autoatendimento), outro diferencial. A arquitetura da loja também não pode deixar de ser comentada. Com um visual moderno, em cores e texturas que proporcionam relaxamento e bem-estar, torna ainda mais aprazível a jornada de compras, a começar pela área externa, com estacionamento multimodal que comporta não apenas carros, mas também motos e bicicletas.

Com informações da assessoria