Grupo Raio de Sol arrecada embalagens de desodorante aerossol para converter em recursos assistenciais

As doações podem ser realizadas em horário comercial na sede do Hemoam. (Foto: Divulgação)

O Grupo Raio de Sol, em parceria com Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, está arrecadando embalagens vazias de desodorantes aerossol. A estratégia é vender essas embalagens metálicas para empresas de reciclagem e utilizar o lucro para custear despesas assistenciais de pacientes em tratamento no Hemoam.

O frasco de desodorante de metal é um item que via de regra é descartado, porém, no mercado da reciclagem a embalagem tem um valor que chega a valer mais que as latinhas de bebidas. A iniciativa do Raio de Sol, além de visar a economia, também ajuda a evitar o descarte incorreto dessas embalagens no meio ambiente.

As doações podem ser realizadas em horário comercial no Bloco E do Hemoam (avenida Constantino Nery nº4397, bairro Chapada). Em casos de doação de grandes quantidades, voluntários da entidade podem resgatar as embalagens no endereço do doador. Nesse caso, o doador deve entrar em contato com a entidade por meio do número (92) 99441-8310 ou (92) 3643-4506.

O Grupo Raio de Sol é uma entidade sem fins lucrativos que promove assistência voluntária às crianças, adultos e idosos de baixa renda que fazem tratamento na Fundação Hemoam. São 425 pacientes cadastrados e atendidos com cestas básicas, fraldas, roupas, materiais de higiene, além de receberem atendimento por uma equipe multiprofissional.

*Com assessoria