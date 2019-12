Grupo Mulheres em Foco de Tabatinga faz balanço positivo de suas ações em 2019

Sempre visando o bem-estar social da população local, o Grupo Mulheres em Foco de Tabatinga, Alto Solimões, dirigido pela diretora-presidente Marcela Tenório, encerrou suas atividades com a realização de um grande balanço de suas ações durante o ano de 2019.

O evento, ocorrido no último dia 13, foi aberto ao público, contando com a presença de várias autoridades. O ponto alto foi a palestra da delegada Mery Anny, da Polícia Civil, sobre o tema “Lei Maria da Penha e Violência Doméstica contra as Mulheres”. “A palestra foi muito oportuna e contribuiu para maior conscientização das famílias, de um modo geral, sobre as relações entre mulheres e seus parceiros, repudiando qualquer ato de violência”, disse Marcela.

Segundo Marcela, o Grupo Mulheres em Foco já delineou seus planos para 2020, quando serão intensificadas as ações buscando a melhoria do padrão de vida social da população. “Juntos somos mais fortes. Ousar para vencer respeitando as diferenças, esse é o nosso lema”, destacou.