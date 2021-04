Grupo farmacêutico investe em alta tecnologia para exames laboratoriais remotos e confiáveis

Hilab é o nome da tecnologia que está operando em Manaus e permite a análise e envio do resultado do exame em até 30 minutos por e-mail ou via mensagem ao celular do cliente

A era dos exames laboratoriais que demoram um dia ou mais para ficar prontos está chegando ao fim. Em Manaus, o uso da tecnologia e da inteligência artificial em benefício da saúde para oferecer exames laboratoriais remotos de forma rápida é uma realidade. A tecnologia de análise é chamada de “HiLab” e o resultado dos exames são entregues em até 30 minutos, via e-mail ou mensagem de texto para o celular do cliente. O serviço está disponível com exclusividade na rede de farmácias Bemol Farma.

Com apenas uma gota de sangue a pessoa pode realizar exames para diagnosticar a Covid-19 (antígeno e Igg/Igm), medir colesterol, triglicerídeos, nível de vitamina D, imunidade para hepatite B, hemoglobina glicada, além da verificação de suspeita de hipotireoidismo, problemas com a próstata e identificação de gravidez (Beta HCG). Para quem vive na Amazônia e sofre com o período de alta da dengue, zika vírus e gripes causadas pelo vírus Influenza também poderá fazer seu diagnóstico por meio da tecnologia “HiLab” nas farmácias Bemol Farma.

Em qualquer uma das 16 lojas da Bemol Farma (14 em Manaus e 4 no interior do Amazonas) as pessoas poderão realizar esses exames sem precisar esperar na loja para receber o resultado, que chega on line para o paciente. “Nossos exames não são iguais aos testes rápidos pois eles são duplamente verificados, primeiro pela inteligência artificial que faz uma filtragem, e após isso, é feita a validação final por nossa equipe de biomédicos que libera o resultado fornecendo um laudo assinado que chega via digital ao cliente”, destacou a gerente de saúde da Bemol Farma, enfermeira Camila Santos.

VANTAGENS – Para fazer os exames laboratoriais disponíveis na Bemol Farma é necessário realizar apenas um pequeno furo no dedo do paciente e colher uma gota de sangue. O procedimento é praticamente indolor. Com o dispositivo do Hilab conectado à internet é feita a leitura do sangue do paciente e o resultado é analisado em menos de 30 minutos. O pagamento dos exames, que possuem valores variados e bem abaixo dos praticados no mercado de laboratórios de análises clínicas, pode ser feito pelo Cartão Bemol, parcelado de até quatro vezes sem juros, no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros, cartão de débito ou dinheiro e até por vale crédito ou bônus Bemol.

COVID-19 – Os exames mais procurados dentro da tecnologia Hilab em Manaus são os relacionados a pandemia do coronavírus. As testagens para Covid-19 (Igg/Igm e antígeno) são as mais procuradas, além do teste de Beta HCG (para atestar gravidez). De acordo com assistência farmacêutica prestada como serviço gratuito nas farmácias da rede Bemol Farma o exame de Covid 19 Antígeno deve ser realizado nos primeiros dias de sintoma (1º ao 5º dia) e o de Covid 19 Igg/Igm é recomendado ser feito após o sétimo dia do início dos sintomas. Ambos são vendidos ao valor de R$ 139,00.

SERVIÇOS GRATUITOS – A Bemol Farma oferece também serviços de assistência farmacêutica gratuitos em todas suas lojas. Entre eles estão a aplicação de injetáveis, mediante apresentação de receita médica, e brinco adulto e infantil. Este último somente com a presença dos pais da criança. A farmácia também oferece aferição de pressão arterial, glicemia, temperatura corporal e orientação farmacêutica com profissional credenciado.