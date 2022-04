Grupo de comunicadores se filia ao Avante incentivados por Sabá Reis

A chegada de Sabá Reis ao Avante estimulou outras pessoas a se filiarem com a intenção de acompanhá-lo no processo eleitoral de 2022. O ex-secretário municipal de Limpeza Pública é o nome mais forte para ser vice de Wilson Lima nas próximas eleições.

Hoje (16), o partido liderado pelo prefeito David Almeida recebeu um grupo de comunicadores que se filiaram na sede da sigla, na avenida Tarumã, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

Nomes conhecidos do jornalismo e da área de comunicação do Amazonas integram o grupo que assinou a filiação hoje, entre eles estão Marcos Pontes, Gilberto Marçal, Ari Motta, Jota Augusto, Janio Moraes, Edivan Farias, Gilberto Monteiro, Rosyane da Silva, Patrícia Trigueiro, Nilson Belem, Ana Claudia Soares, Whaglas da Silva, Etelvino Rodrigues, Jair Amaral, Cleumir Bezerra, Silvano Feitosa e Luciana Pereira.

“Em nome do prefeito David, eu quero agradecer a todos os amigos jornalistas que resolveram se filiar neste sábado de aleluia. Este partido cresce a cada dia e o Avante passa ser a casa de cada um partidariamente, mas quero dizer que, a partir de hoje, o Avante é mais forte”, declarou Sabá Reis.

Outras filiações, em apoio à Sabá Reis, estão programadas para os próximos dias com destaque para a filiação de jovens e de mulheres que deve acontecer ainda neste mês. No próximo dia 24 será realizada uma grande ação de filiação no município de Presidente Figueiredo.

Com informações da assessoria de Sabá Reis