Grupo de 40 pessoas é detido em festa clandestina no Tarumã

Após denúncias anônimas, o Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e a Central Integrada de Fiscalização (CIF) encerraram uma festa clandestina, na noite deste sábado (20/02), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Na chácara, acontecia a live “O pai tá on”. Cerca de 40 pessoas estavam participando da festa.

“A equipe do Neot estava em diligência no bairro Tarumã quando recebemos uma denúncia anônima de uma festa clandestina em andamento. Quando chegamos ao local, constatamos o evento com mesa de som e muitas bebidas. Ainda no lugar, tivemos uma motocicleta e um carro removido”, disse o coordenador do Neot, Victor Mansur.

O delegado Fernando Bezerra explicou que os participantes da festa clandestina irão responder por descumprir o decreto. “Nós vamos deslocar para a delegacia-geral os organizadores da festa e também todas as pessoas que estavam participando do evento, todos eles serão responsabilizados”, disse.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) apreendeu cerca de 168 caixas de bebidas alcoólicas no local.

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Participaram das ações policiais civis e militares, bombeiros militares, servidores da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Defesa Civil.

*Com informações da assessoria