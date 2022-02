Grupo Boticário inicia testes de embalagens sustentáveis

Com o objetivo de neutralizar cada vez mais os impactos de suas atividades no meio ambiente, o Grupo Boticário está fazendo testes de embalagens mais sustentáveis, de forma que os materiais tenham um menor impacto ambiental.

Essas novas tecnologias, que são desenvolvidas pela área de Pesquisa e Desenvolvimento e validadas por Performance de Produtos do Grupo Boticário, passarão a ser testadas já em protótipos. Entre eles estão embalagens feitas de madeira e liga natural, batata doce, óleo descartado em restaurantes, PVA, subproduto biodegradável e mandioca.

“O investimento em tecnologia e inovação é uma constante do Grupo Boticário. Mapear e solucionar os resíduos gerados por embalagens é um dos nossos maiores desafios. Por isso, o time de Pesquisa e Desenvolvimento, junto com parceiros do ecossistema de inovação, está estudando oito novas tecnologias pioneiras relacionadas à sustentabilidade em cosméticos”, afirma Gustavo Dieamant, Diretor Executivo de P&D.

Ainda no primeiro semestre de 2022, na fase de testes com consumidores, as embalagens serão avaliadas de acordo com desempenho e aparência. Ao final da avaliação, as que tiverem melhores resultados devem ser adotadas em produtos das marcas do Grupo Boticário.

De acordo com os dados da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) apontam que, em uma década, houve um aumento de 10 milhões de toneladas de resíduos descartados de forma inadequada, passando de 33 milhões para 43 milhões.

E a quantidade de resíduos destinados para lixões e aterros também cresceu, passando de 25 milhões de toneladas por ano para pouco mais 29 milhões de toneladas por ano, o que representa 40,5 % do volume de resíduos sólidos descartado em lixões.

*Com GKPB