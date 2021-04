O dia 8 de abril é mais do que especial para o atacante Antoine Griezmann. Mas não por conta de um título, gol especial ou qualquer coisa relacionada ao futebol. Nesta data nasceram os três filhos do jogador francês do Barcelona com a esposa Erika. O último deles exatamente nesta quinta-feira, dia 8 de abril! A informação foi confirmada pelo BMFC.