Grávida é morta com vários tiros no Centro de Manaus

Uma mulher grávida de seis meses, identificada como Márcia Maiane Marques, 35 anos, foi assassinada a tiros na noite da última quarta-feira (16), por volta das 19h, na Rua Lobo D’almada, no Centro, zona Sul de Manaus. Ela é a terceira mulher morta na mesma rua no período de um mês.

De acordo com informações, a vítima estava sentada em frente a uma boate lanchando com outras pessoas quando foi surpreendida por indivíduos em um veículo preto de placa não identificada. Dois desceram do carro e efetuaram os disparados contra a vítima.

Segundo a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime pode estar relacionado a um acerto de contas, pois Márcia era envolvida com tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

*Com informações do Manaus Alerta