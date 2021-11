Gracyanne Barbosa descobre na rede social que foi trocada por outra

Musa fitness, do pole dance, viciada em redes sociais, Gracyanne Barbosa descobriu pela internet que havia sido ‘dispensada’. Isso mesmo. A mulher do cantor Belo soube por meio de um post na rede social que foi destronada no Carnaval em uma de suas escolas de coração, a União da Ilha.

A escola de samba União da Ilha do Governador postou no Instagram que Gracyanne Barbosa não era mais a rainha de bateria da agremiação, após três anos de reinado. Detalhe: ninguém a avisou antes.

“Foram três anos (2018/2019/2020) à frente de nossa bateria, onde você brilhou intensamente em nossos ensaios de quadra, de rua e nos desfiles oficiais. A comunidade te abraçou com todo carinho em virtude de sua educação, atenção e simplicidade. Obrigado por tudo, @graoficial! Boa sorte em seus trabalhos e projetos'”, publicou a escola de samba carioca.

Indignada, Gracyanne respondeu vários comentários que lamentaram a sua saída. “Não foi uma escolha minha. Acabei de saber lendo aqui e estou extremamente chateada. Amo a União da Ilha e continuarei amando”, escreveu ela. Poxa, podiam ter mandado um zap, não acham?

A jovem passista Juliana Souza é a substituta de Gracy. Desde 2015 a Ilha não tinha alguém da comunidade à frente da bateria.

Segundo o comunicado oficial da Ilha, a escolha atende a um anseio da própria comunidade da escola que desejava alguém com as raízes da escola. (R7)