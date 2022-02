Governo vai implantar dez escolinhas de futevôlei em bairros de Manaus

A partir de março, o Governo do Amazonas começa a implantação de escolinhas de futevôlei em bairros da capital. Projeto anunciado pelo governador Wilson Lima, na sexta-feira (18/02), o Mais Futevôlei nos Bairros vai abrir, inicialmente, dez escolinhas para desenvolver o esporte entre crianças e adolescentes da capital, por meio da Fundação de Alto Rendimento (Faar).

A iniciativa faz parte do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que irá promover atividades esportivas para crianças e adolescentes nas comunidades da capital e do interior do Amazonas.

“Estamos lançando também o Mais Futevôlei nos Bairros, que é um esporte que tem se popularizado no Brasil e aqui no Amazonas não é diferente, tem uma galera que joga aqui”, afirmou o governador.

Dos 10 locais que receberão o projeto, cinco foram completamente revitalizados pelo Governo do Amazonas para receber iniciativas como as do Robson Saraiva, coordenador de projetos esportivos no Campo Desportivo da Compensa (CDC).

“Hoje, até na matrícula de cada um, a gente vê a esperança nos olhos de cada criança, porque há muito tempo estava precisando disso, desse apoio. E hoje fico muito feliz mesmo, por isso que sou muito grato ao governador Wilson Lima, ao Jorge Oliveira, por dar essa oportunidade para cada atleta”, afirmou Robson.

Nova quadra de Futevôlei

O governador anunciou, ainda na sexta-feira (18/02), que entregará, em breve, a primeira quadra de futevôlei da Vila Olímpica de Manaus.

Além da Vila Olímpica, também receberão o projeto das escolinhas de futevôlei: o Campo do Passarinho, Campo da Baixada Fluminense, Campo do CDC da Compensa, Campo Arena do Monte, CEM Hiléia, CEL Compensa (CSU), CFM Santo Agostinho, Campo do Florestão e Campo do Curió.