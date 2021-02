Governo prorroga até dia 21 decreto de restrição de circulação no Amazonas

O governador Wilson Lima (PSC) prorrogou por mais sete dias o Decreto nº 43.377 que estabelece medidas restritivas para circulação de pessoas entre as 19h e 6h e reorganiza os horários de funcionamento de alguns setores comerciais e o industrial. O novo decreto entra em vigor na segunda-feira (15) e vale até dia 21.

Além do toque de recolher, o decreto estabelece que as entregas em domicílio (delivery) de itens do comércio em geral – incluindo estabelecimentos que funcionam nos shoppings – estão autorizados a funcionar de 8h às 17h.

Supermercados de pequeno, médio e grande porte, atacadista, pequeno varejo alimentício e padarias podem funcionar, de 6h às 19h, com a entrada de um comprador por núcleo familiar, com venda restrita de produtos alimentícios, bebidas, itens de limpeza e de higiene pessoal.

O deslocamento para o serviço de delivery de restaurantes, lanchonetes e bares pode ocorrer de 6h até as 22h.