Governo promove 1º Simpósio de Assistência Farmacêutica do Amazonas

O evento será realizado de 4 a 6 de maio e é voltado para profissionais de saúde que atuam na assistência farmacêutica

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza de 4 a 6 de maio, em Manaus, o 1º Simpósio de Assistência Farmacêutica do Amazonas – Estruturação de serviços e organização das ações de assistência farmacêutica na Atenção Primária à Saúde (APS), com o tema “Uso racional de medicamentos”. O objetivo é capacitar farmacêuticos dos 62 municípios do Estado.

O evento gratuito será no auditório da reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), zona centro-sul de Manaus. Além de farmacêuticos da APS capital e do interior, acadêmicos e professores de instituições de ensino poderão participar. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas no endereço: https://bit.ly/3uZ1HU7. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

A chefe do Departamento de Política de Assistência Farmacêutica (DPAF) da SES-AM, Mie Muroya Guimarães, explica a importância da realização do simpósio.

“O simpósio irá contribuir e auxiliar esses municípios uma vez que nosso público alvo são os farmacêuticos do interior do Amazonas e também da capital para trabalhar a organização e estruturação da assistência farmacêutica. O objetivo é fazer com que os profissionais não apenas entreguem o medicamento, mas orientem e conscientizem esse usuário”, ressalta.

Conteúdo

A programação leva em consideração o Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos, no dia 5 de maio. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o uso indevido de fármacos pode ser considerado um dos maiores problemas de saúde no mundo devido ao potencial de acarretar riscos à saúde.

Durante os três dias de evento serão abordados os temas: Assistência Farmacêutica no SUS e seus componentes; Qualifar-SUS e Sistema Hórus; Rename, Remume e CFT/AM; Uso racional de medicamentos e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) – Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção Básica. No dia 4, será realizado, pelas instituições de ensino, uma ação de sensibilização e conscientização à população sobre o uso racional de medicamentos na faixa liberada da Ponta Negra, na zona oeste da capital.

O simpósio é uma parceria da SES-AM, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas.

Com informações da Secom