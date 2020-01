Governo promete máquina enxuta, mas reduz menos de 3% dos cargos comissionados

O governo não conseguiu cumprir a promessa de reduzir os cargos comissionados no Executivo. A ideia de que o mandato priorizaria uma máquina “enxuta” não se concretizou como prometeu o então coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, atual ministro-chefe da Casa Civil.

Ao contrário do que vislumbrou o ministro, a redução no acumulado do ano foi de menos de 3%, segundo dados apurados pela BBC Brasil. Em dezembro de 2018, no fim do governo de Michel Temer (MDB), o número de cargos destinados a pessoas indicadas e sem concurso público era de cerca de 32 mil e 600 em todo o poder Executivo. No fim de novembro de 2019, o número era de 31 mil e 739, uma redução de apenas 2,9%.

Reportagem: Camila Costa / AR+