Governo Presente: segunda edição registra 3.895 atendimentos na zona norte

Ação durou seis horas levando serviços gratuitos para a população como cidadania, saúde, fomento e orientações para o consumidor

A segunda edição do programa Governo Presente, realizada neste sábado (02/04) em Manaus, registrou 3.895 atendimentos em seis horas de programação na Escola Estadual Frei Mario Monacelli, bairro Cidade de Deus, zona norte. A ação leva serviços públicos estaduais para mais perto da população.

As atividades iniciaram às 8h e encerraram às 14h, reunindo diversos serviços oferecidos pelos órgãos das áreas de cidadania, saúde, segurança, fomento, entre outras pastas envolvidas. Ao todo, as secretarias registraram 3.895 atendimentos.

“Essa ação está maravilhosa para tirar esse documento (RG) que é muito importante. Já corri atrás e não consegui e hoje, graças a Deus, essa ação está maravilhosa. Agradeço ao governo e que possa acontecer em todos os bairros”, disse a merendeira Radilene Cunha, de 51 anos.

Cidadania e social

Pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), foram 583 emissões de 1ª e 2ª vias de RG para a população. O órgão também contabilizou 22 solicitações para aquisição das carteiras da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e da Pessoa com Deficiência.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Seduc Atende, registrou 1.350 atendimentos entre orientações, entregas de carteirinhas do Sinetram e agendamentos.

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a Secretaria de Assistência Social (Seas) realizaram 50 atendimentos entre ações do Crédito Rosa e do Mais Crédito Amazonas.

Saúde e segurança

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vacinou 685 pessoas contra a Covid-19. Deste total, 496 foram vacinas de pessoas a partir de 12 anos (entre 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses); e outras 189 foram vacinas pediátricas (entre 1ª e 2ª doses).

Outros 343 cidadãos foram atendidos em serviços como aferição de pressão arterial, glicemia, saúde da mulher, IMC e orientação nutricional.

Durante a ação, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ofereceu serviços sociais voltados para a população. Ao todo, 223 pessoas foram atendidas pela SSP-AM, por meio da Ouvidoria Geral e do Departamento de Prevenção à Violência (DPV).

A Polícia Militar comandou uma exposição dos grupamentos Marte (antibombas), Rocam Motos, Companhia de Operações Especiais (COE), Batalhão de Choque, Canil e Cavalaria. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil montaram stands de visitação para o evento.

Detran e Cetam

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou 227 atendimentos envolvendo veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como atividades lúdicas e ações educativas. Também foram dadas orientações sobre os projetos do Programa Detran Cidadão, como o “CNH Social” e o “Motociclista Legal”.

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) alcançou 350 pessoas que aproveitaram a ação para ter acesso a serviços de massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia, esmaltação e design de sobrancelhas.

Ipem e Procon

Os institutos de Pesos e Medidas (Ipem-AM) e o de Defesa do Consumidor (Procon-AM) registraram, respectivamente, 50 e 12 registros no Governo Presente. As atividades envolveram reclamações e denúncias relacionadas a medidores de energia.

Por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e da Secretaria das Cidades e Territórios (Sect), a população pôde obter informações sobre regularização fundiária e habitação.

Outros serviços

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa colaborou com o projeto Mania de Ler, grupos de animação com escultura de balões e pintura facial e atração musical.

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) disponibilizou servidores do RespirAR para divulgação do projeto e orientação de fisioterapia, com exercícios cardiorrespiratórios, e de educação física, com alongamento e ginástica laboral. Também esteve presente no stand da Faar o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), com orientação das modalidades esportivas disponíveis no projeto.