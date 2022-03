Governo Presente atende mais de 3 mil pessoas na primeira edição

Ação levou serviços públicos estaduais para população do bairro Armando Mendes

Mais de 3 mil moradores da zona leste de Manaus foram atendidos nas ações do programa Governo Presente neste sábado (19), na Escola Estadual Manoel Rodrigues, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Esta foi a primeira edição do programa, que leva serviços públicos estaduais para mais perto da população.

Em seis horas de atividades (das 8h às 14h), foram disponibilizados serviços de cidadania, como emissão de documentos; de segurança; e de esporte e cultura; além de atendimentos de saúde, com realização de exames, e ações de fomento, entre outros serviços.

“A gente faz isso no fim de semana para poder atingir o máximo possível de pessoas, porque são aquelas pessoas que não conseguem ir durante a semana porque estão trabalhando, às vezes têm dificuldade de se deslocar. Então a gente aproveita o fim de semana para vir até essas localidades e alcançar o máximo possível de cidadãos com esses serviços”, disse o governador Wilson Lima, durante o lançamento do Governo Presente.

Por meio das secretarias estaduais de Segurança Pública (SSP-AM) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), foram emitidos 1 mil RGs, sendo 250 primeiras vias e 750 segundas vias.

Também foram emitidas Carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD); Carteiras da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); além de outros atendimentos relacionados ao Passe Legal, Passa Fácil e Passe Interestadual.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vacinou 586 pessoas contra a Covid-19. Deste total, 458 foram vacinas de pessoas a partir de 12 anos (entre 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses); e outras 128 foram vacinas pediátricas (entre 1ª e 2ª doses).

Outros 119 cidadãos foram atendidos em serviços como aferição de pressão arterial, glicemia, saúde da mulher, IMC e orientação nutricional.

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) envolveu 319 pessoas em atividades de orientação e conscientização com educadores físicos e fisioterapeutas, levando dicas de exercícios respiratórios.

Cetam e Detran

Outras 300 pessoas aproveitaram os serviços oferecidos por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), como massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia, esmaltação e design de sobrancelhas.

“Ajuda a melhorar a autoestima das mulheres, às vezes a mulher não tem condições de pagar para outra pessoa fazer, e aqui a gente tem gratuito”, disse a autônoma Thaiane Moraes, moradora do Armando Mendes, que saiu da sala de atendimento do Cetam com um penteado e um novo design nas sobrancelhas.

Os serviços coordenados pela equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alcançaram 154 pessoas. Foram realizados atendimentos para veículos, CNH, bem como atividades lúdicas e ações educativas. Também serão dadas orientações sobre os projetos do Programa Detran Cidadão, como o “CNH Social” e o “Motociclista Legal”.

Outros serviços

Por meio da Secretaria de Educação e Desporto foram atendidas cerca de 100 pessoas, entre atualização de cadastro dos estudantes para emissão do Passe Livre Estudantil; e informações relacionadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ao Provão Eletrônico.

A Secretaria de Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), atendeu 40 mulheres empreendedoras para obtenção de financiamento por meio do Crédito Rosa, linha de crédito com valores de R$ 500 a R$ 21 mil.

Durante o Governo Presente também foram realizados atendimentos por meio da Polícia Militar, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab); além das secretarias de Cidades e Territórios (SECT) e Cultura e Economia Criativa.