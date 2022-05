Governo Presente: 4ª edição em Manaus realiza mais de 4,4 mil atendimentos

A ação ocorreu ontem na Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra, localizada na comunidade Parque São Pedro

A quarta edição do programa Governo Presente realizou ontem (14), mais 4,4 mil atendimentos para a população, com serviços das secretarias e órgãos estaduais. Desta vez, a ação ocorreu das 8h às 14h na Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra, localizada na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Em quatro edições na capital, mais de 20 mil atendimentos já foram realizados durante as ações nos bairros. Em Manaus, o Governo Presente já passou pelos bairros Compensa, Cidade de Deus e Armando Mendes, oferecendo serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, crédito, trabalho e segurança pública, entre outras áreas. Na capital, o Governo Presente é realizado a cada 15 dias em um bairro diferente.

Jaiane Pantoja, de 14 anos, aproveitou a oportunidade para tirar a carteira de trabalho digital, oferecida pelo Sine Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

“Estou tirando porque quero trabalhar logo cedo e ajudar meus pais. Quero ser empresária. Quando eu tirei minha identidade fui pra Compensa. Agora veio essa ação de novo aqui, moro perto e resolvi tirar”, disse a jovem.

O autônomo Nonato Miranda, 45, destacou a importância da iniciativa para garantir mais uma dose da vacina contra a Covid-19. No posto montado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), ele recebeu a segunda dose do imunizante. “Todo mundo está tomando sua segunda e terceira dose e está sendo ótimo. É bom demais porque todo mundo não precisa se deslocar daqui para outro canto. Vocês que ainda não tomaram a vacina aproveitem porque é uma oportunidade”, declarou Nonato Miranda.

Cidadania e social

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou a emissão de mil Registros Gerais (RGs), entre 1ª e 2ª vias. Também foram emitidas 22 carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), além de solicitações para a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e orientação do Passe Legal.

A Secretaria de Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), atendeu 71 mulheres empreendedoras, que desejam obter financiamento por meio do Crédito Rosa.

Na ação, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) ofereceu 533 atendimentos para serviços gratuitos de massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia, esmaltação e designer de sobrancelhas.

Serviços do programa Seduc Atende, com atualização de documentação e emissão da 1ª via do Passe Livre Estudantil, foram levados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Foram entregues 600 passes na ação do Governo Presente.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa compôs o evento com o projeto Mania de Ler, grupos de animação com escultura de balões, pintura facial e atração musical.

Consumidor

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem) fez o registro de duas reclamações e denúncias relacionadas a medidores de energia, postos de combustível, supermercados e hidrômetros. Além disso, realizou 23 atendimentos para apresentar para a população as atividades desenvolvidas pelo Ipem.

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) disponibilizou equipes de fiscalização e profissionais e registrou sete atendimentos no evento.

Saúde e segurança pública

A FVS-RCP em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) realizou 1.523 atendimentos, entre vacinação contra a Covid-19, Influenza, Tríplice Viral e atendimentos de saúde voltados para a saúde da mulher, nutrição, psicologia, Estação do Coração e Ônibus IST.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou 62 atendimentos para serviços de veículos, CNH, bem como atividades lúdicas e ações educativas. Também foram dadas orientações sobre os projetos do Programa Detran Cidadão, como o “CNH Social” e o “Motociclista Legal”, entre outros serviços.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), realizou a panfletagem para 400 pessoas em alusão ao maio Laranja, em combate à exploração e abuso de crianças e adolescentes, além de um atendimento psicossocial. A Ouvidoria-Geral da SSP realizou a pesquisa de satisfação com 250 pessoas.

Com informações da Secom