Governo inicia nova fase de entrega do cartão Auxílio Estadual no interior

Prazo de entrega aos novos beneficiários de Manaus será estendido até o dia 29 de abril, concentrado em um posto de atendimento

O Governo do Amazonas inicia, na próxima segunda-feira (25), a entrega do cartão Auxílio Estadual às famílias contempladas na segunda fase do benefício no interior do estado. Ao todo, 5.676 pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza dos 61 municípios foram selecionadas no CadÚnico para receber os cartões remanescentes.

Criado pelo governador Wilson Lima, o programa faz parte da política estadual de combate à fome. O auxílio mensal de R$ 150 para cada família beneficiada também injeta recursos na economia dos municípios. A coordenação do Auxílio Estadual é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), com a colaboração de outras secretarias estaduais.

Para saber se foi contemplado e o endereço da entrega, é necessário consultar o site www.auxilio.am.gov.br. O Governo do Estado também disponibilizou um número de telefone, 0800 740 7444, para atender as pessoas que não têm acesso à internet. As entregas no interior do estado seguirão até o dia 29 de abril, das 8h às 16h.

Entregas na capital

Em Manaus, o Estado vai estender o prazo de entrega até 29 de abril, das 8h às 16h, exclusivamente no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. As entregas às famílias beneficiadas nesta nova etapa em Manaus iniciaram no dia 4 de abril deste ano. Até ontem (19) foram entregues 10.055 cartões, de um total de 14.221.

Balanço

Na primeira etapa do Auxílio Estadual permanente mais de 299 mil cartões foram entregues, de um total de 300 mil previstos no programa em todo o Amazonas. Com o pagamento do benefício são injetados R$ 45 milhões na economia dos 62 municípios do estado todos os meses.

Com informações da Secom