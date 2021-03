Governo garante revitalizar sistema viário e melhorar estradas vicinais em Apuí

Em audiência no Palácio da Compensa, com a participação do deputado estadual Belarmino Lins (PP), o governador Wilson Lima (PSC) assegurou ao prefeito Marcos Lise (PSC) a realização de obras de revitalização do sistema viário do município de Apuí, situado no Sul do Amazonas.

Além de Belarmino e Lise, o evento também teve as presenças de vereadores apuienses que elogiaram os esforços de Wilson para revitalizar o sistema viário local, bem como melhorar várias estradas vicinais consideradas fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para as atividades relacionadas à pecuária no município que detém o segundo maior rebanho bovino do Estado.

“Na audiência, o governador Wilson Lima também garantiu a melhoria do sistema de abastecimento d`água de Apuí”, disse Belarmino.