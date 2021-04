Governo garante a Belarmino Lins a retomada de obras sobre o Núcleo da UEA em Fonte Boa

Em audiência ocorrida na tarde desta segunda-feira (26), no Palácio da Compensa, o governador Wilson Lima garantiu ao deputado estadual Belarmino Lins (PP) e ao ex-prefeito José Suedney Araújo, o popular Sué, a retomada das obras de construção de um Núcleo da UEA (Universidade do Estado do Amazonas) no município de Fonte Boa, Alto Solimões.

De acordo com o deputado, a obra, que é um dos maiores sonhos da população de Fonte Boa há mais de uma década, começou a ser construída sob o governo Omar Aziz, tendo sido interrompida depois durante a gestão José Melo. “A retomada dessa obra corresponde ao mais nobre sentimento da juventude estudiosa fonteboense, uma obra antiga que data do governo Omar Aziz, em atendimento a pedido do deputado Belarmino Lins, depois foi paralisada sob José Melo”, descreve o parlamentar progressista.

Agora, afirma o deputado, o governador Wilson Lima confirma que retomará a obra, assim como fez em relação ao Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) denominado Professora Naíde Lins de Albuquerque, que deverá ser inaugurado até o próximo mês de junho. “O CETI, que homenageia nossa querida genitora, está ficando muito bonito e vai dar mais autoestima e orgulho à toda a nossa juventude”.

“Eu pedi que o governador atendesse a minha reivindicação quanto ao Núcleo da UEA, eu que sou filho de Fonte Boa e que luto de sol a sol por essa obra gigantesca”, prosseguiu Belarmino, acrescentando: “O governador me autorizou a informar a população fonteboense que, em nome dele, as obras referentes ao Núcleo da UEA serão retomadas em breve da mesma forma como acontece em relação aos Núcleos da Universidade que estão sendo construídos em outros municípios do Estado”.

Na audiência desta tarde, segundo Belarmino, Wilson Lima também se comprometeu com a reforma da Escola Estadual Zulmira Lima Lins, nome da avó dos deputados Belarmino e Átila Lins, e Escola Armando Mendes, que leva o nome do pai do ex-governador Amazonino Mendes. Ainda na audiência o governador prometeu mobilizar a Base Arpão com mais intensidade no combate aos chamados “piratas dos rios” que atormentam, principalmente, as regiões rurais de Fonte Boa.