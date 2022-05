Governo Federal autoriza avanço de mineração em áreas de fronteira

O general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), concedeu 13 autorizações, – a empresas e pessoas físicas -, para exploração de minérios em áreas de fronteira em Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná.

As autorizações estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (2). O general é secretário-executivo do CDN (Conselho de Defesa Nacional), colegiado que assessora o presidente Jair Bolsonaro (PL) em assuntos de defesa e soberania. Ele é o responsável por liberar projetos de mineração na faixa de fronteira, em uma largura de até 150 quilômetros.

Ao todo, foi autorizada a exploração de minérios como ouro, mármore, granito, calcário, manganês, ferro e dolomita em 37 áreas. São 19 cidades que fazem fronteira com o Paraguai, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia, Argentina e Uruguai.

Confira as cidades com autorizações liberadas para mineração

Mato Grosso do Sul

– Bonito

– Corumbá

– Miranda

– Jardim

Rio Grande do Sul

– Aceguá

– Bagé

– São Gabriel

– Santa Margarida do Sul

– Caçapava do Sul

– Vila Nova do Sul

– São Sepé

Roraima

– Caracaraí

Mato Grosso

– Poconé

– Araputanga

– Rio Branco

– Porto Esperidião

– Cáceres

Paraná

– Foz do Iguaçu

– Coronel Vivida

Segundo o Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), os investimentos da indústria de mineração no Brasil deverão somar 40,44 bilhões de dólares no período de 2022 a 2026. A maior parte dos investimentos, 54%, é referente a aportes que ainda estão programados, enquanto 46% do montante se refere a projetos em execução.

Os investimentos em minério de ferro, produto que lidera os aportes no Brasil, estão estimados em 13,6 bilhões de dólares, sendo 7,7 bilhões em projetos em execução e 5,8 bilhões estão programados.

O ato do general também autoriza a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a construir dois aeródromos em aldeias indígenas que estão na faixa de fronteira. Os empreendimentos serão feitos nas aldeias Boca do Marapi e Santo Antônio, que ficam na cidade de Oriximiná, no Pará. Os pedidos foram feitos pela Funai (Fundação Nacional do Índio).

*Com R7