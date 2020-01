“Governo economiza e serviços de saúde melhoram no Estado”, afirma Belarmino Lins

Ao comentar postagem do vice-governador Carlos Almeida no Instagram, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) disse que a contratação direta de técnicos de enfermagem pelo Governo do Estado significou, de fato, o fim de um processo espúrio de terceirização da saúde, quando o Estado desembolsava até R$ 190 por plantão às empresas contratadas que, no entanto, repassavam apenas R$ 107 aos funcionários, havendo situações em que o repasse chegava a meros R$ 57.

Segundo Belarmino, Carlos Almeida se empenhou no enfrentamento da questão desde que assumiu o comando da Susam, em janeiro de 2019. “O empenho do vice-governador foi sempre acima da média, com o firme propósito de resolver definitivamente um problema que vinha conturbando e comprometendo os serviços de saúde há mais de uma década”, salientou o deputado progressista.

Concluindo, o parlamentar destacou: “Ressalto as ações do Governo do Estado como um todo, do governador Wilson Lima e do seu vice, Carlos Almeida, inclusive porque o novo processo, que se inicia agora, resultará numa economia da ordem de R$ 36 milhões anuais aos cofres estaduais e, portanto, melhor qualidade e mais eficiência na prestação dos serviços de saúde à população amazonense. Atraso salarial dos técnicos de enfermagem acabou e terceirização da saúde, nunca mais”.