Governo do Estado vai liberar 11 milhões para revitalizar sistema viário de Novo Aripuanã

Na tarde de segunda-feira (11), em evento no Palácio da Compensa, o governador Wilson Lima e o prefeito Jocione Souza assinaram um convênio da ordem de R$ 11,2 milhões que possibilitará a revitalização do sistema viário da cidade de Novo Aripuanã, no Vale do Rio Madeira.

Acompanhando Jocione no evento, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou o convênio que contemplará os bairros denominados Centro, Raizão, TV, Geraldo Colares, São Pedro e Bolívia.

“Ressaltamos a grande importância do convênio por meio do qual o governador Wilson Lima está garantindo a completa revitalização do sistema viário de Novo Aripuanã, atendendo a administração Jocione/Raiz e respondendo às demandas da população local”, acentuou o parlamentar.