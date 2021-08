Governo do Estado sinaliza com revitalização do sistema viário e construção da estrada Borba/Mapiá

Em audiência que contou com a presença do deputado estadual Belarmino Lins (PP), na última segunda-feira (9), no Palácio da Compensa, o governador Wilson Lima (PSC) sinalizou ao prefeito Simão Peixoto e ao vice-prefeito Zé Pedro Graça, com a revitalização do sistema viário do município de Borba, situado no Vale do Rio Madeira. Na audiência, o governador também acolheu pedido de Simão e Zé Graça sobre a construção da Estrada Borba/Mapiá.

“Temos certeza de que o governador Wilson Lima dará plena praticidade à revitalização do sistema viário de Borba, um município muito bem administrado pelos companheiros Simão Peixoto e Zé Pedro Graça, não por acaso reeleitos com grande diferença de votos em relação aos seus concorrentes na eleição de 2020. Borba é uma das cidades mais importantes do Madeira, é onde acontece a Festa de Santo Antônio, um dos maiores eventos culturais e religiosos do Estado do Amazonas, sua população merece um sistema viário melhor”, disse Belarmino.

Outro grande sonho dos borbenses é a Estrada Borba/Mapiá, que Wilson Lima sinalizou construir e que, de acordo com Belarmino, impulsionará a produção agrícola e a economia local devido ao fortalecimento da logística de transporte que passará a oferecer aos trabalhadores rurais.

Apelo por Axinim e Canumã

Belarmino Lins aproveitou o encontro de Wilson Lima com os mandatários borbenses para apelar em favor da pavimentação, em concreto, dos principais distritos do município, Axinim e Canumã. “A pavimentação em concreto vai gerar emprego e renda para a massa trabalhadora não especializada, vai ajudar os nossos irmãos operários que precisam de emprego para viver e sustentar suas famílias”, disse o líder progressista.

Na audiência, o deputado pediu, ainda, celeridade nas obras de conclusão do Centro de Convivência do Idoso de Borba, que conta com aportes de recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Átila Lins e do Governo do Estado.

Na ocasião, Belarmino também destacou a liberação de recursos de emenda de sua autoria destinados à aquisição de uma Van para atender cidadãos da Melhor Idade do município. “O governador Wilson Lima garantiu que o Centro será inaugurado até outubro”, informou o parlamentar.