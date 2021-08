Governo do Estado sinaliza com revitalização da pista de pouso de Novo Aripuanã

Um problema de décadas está perto do fim em Novo Aripuanã, no Vale do Rio Madeira: a revitalização da pista de pouso do Aeroporto Manoel Paes Neto, um dos mais importantes elos de ligação do município com Manaus.

Antiga bandeira de luta do deputado estadual Belarmino Lins (PP) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a revitalização foi confirmada por um áudio gravado pelo titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, exibido pelo parlamentar em evento público realizado em Novo Aripuanã na sexta-feira (27), na companhia do deputado federal Átila Lins (PP) e na presença do prefeito Jocione Souza e do seu vice Raimundo “Raiz”, além da primeira-dama Josilda Souza, vereadores e secretários municipais.

No áudio, Carlos Henrique informa já ter enviado uma equipe técnica para fazer um levantamento topográfico a fim de iniciar o serviço de revitalização do aeródromo. “Graças a Deus, com a boa vontade do governador Wilson Lima e a determinação do secretário Carlos Henrique, a pista de pouso deixará de ser de terra batida para se transformar numa pista moderna, sinalizada, em plenas condições de atender as demandas da população de Novo Aripuanã”, enfatizou Belarmino.

No município, o líder progressista participou da distribuição de 1.245 cestas básicas doadas pelo Governo Federal via Ministério da Cidadania, em parceria com o Governo do Estado, a famílias de pescadores que sofreram com a Covid-19 e com a recente enchente. A distribuição ocorreu na sede da Colônia de Pescadores de Novo Aripuanã, com a presença da superintendente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Luíza Moura.

Na ocasião, Belarmino destacou emenda de sua autoria que já resultou na distribuição de 2 mil cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Também destacou ação do prefeito Jocione Souza para reformar o Flutuante dos Pescadores e anunciou nova emenda parlamentar, da ordem de R$ 300 mil, visando a construção do Centro de Lazer dos Pescadores de Novo Aripuanã, o qual, igualmente, contará com recursos da ordem de R$ 500 mil oriundos de emenda de Átila Lins.

Sistema viário e IFAM

Em entrevista à Rádio Tucumã FM, Belarmino Lins reiterou compromisso de lutar, juntamente com Átila, para sensibilizar o governador Wilson Lima a autorizar a revitalização do sistema viário da cidade de Novo Aripuanã.

Em solenidade na Creche Municipal Camila da Fonseca Gonçalves, Belarmino destacou os esforços do deputado Átila junto ao Ministério da Educação (MEC) para a expansão do IFAM (Instituto Federal do Amazonas) no Estado, beneficiando particularmente Novo Aripuanã, onde será implantado em breve um centro de referência do instituto tecnológico. No evento, Átila aproveitou para destacar também a implantação de uma agência da Caixa Econômica Federal no município, bem como se comprometeu em destinar recursos de emenda parlamentar para a construção do Centro do Idoso de Novo Aripuanã. A propósito, Belarmino já garantiu verbas de emenda para a aquisição de uma Van para servir ao futuro Centro, assim como enfatizou a realização, nos dias 4 a 6 de setembro, de uma nova Jornada de Cirurgias no município bancadas com recursos de emenda de sua autoria.

Estádio de futebol

Na companhia do prefeito Jocione Souza e de seu vice “Raiz”, Belarmino e Átila visitaram o Estádio Francisco de Oliveira Santana, cujas obras de modernização e iluminação terão o reforço de R$ 500 mil graças a emenda de Átila. Os recursos serão repassados em uma só parcela, prometeu o deputado.

O decano da Câmara Federal também se comprometeu com uma emenda da ordem de R$ 1,5 milhão que será aplicado na construção de uma grande maternidade no município. A maternidade é uma das maiores reivindicações das famílias locais.

Belarmino e Átila confirmaram retorno a Novo Aripuanã no próximo dia 10 de setembro para inauguração da orla do município, mais uma obra construída com recursos federais em função de emenda de Átila. Encerrando sua passagem pelo município, os irmãos Lins visitaram o BarcoPrev (Barco da Previdência Social/ INSS) que se encontra em Novo Aripuanã realizando atendimentos sobre aposentaria rural e outros benefícios, com a presença de um perito conseguido por Átila junto ao Governo Federal.