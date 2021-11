Governo do Estado realiza ação inédita de vacinação em cinco shoppings de Manaus

Com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Estado realiza uma busca ativa para imunização em shoppings centers, a partir deste final de semana (06 e 07). Equipes de saúde estarão nos estabelecimentos para aplicação de primeira e segunda dose em pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço para quem tem a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde.

A ação Vacina Amazonas, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), acontecerá em cinco shoppings: Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping, Shopping Grande Circular e Amazonas Shopping.

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, afirma que a iniciativa segue determinação do governador Wilson Lima para ampliar estratégias do Governo do Estado visando alcançar pessoas que ainda não se vacinaram. Conforme dados da FVS-RCP, mais de 167 mil pessoas na capital não tomaram sequer a primeira dose do imunizante, reforçando a importância da busca ativa.

“Nossas equipes estarão nesses shoppings vacinando a primeira, segunda e terceira dose. A dose de reforço é para pessoas acima de 50 anos, que tomaram a sua segunda dose ou dose única há pelo menos cinco meses, e para os profissionais de saúde de qualquer idade que tomaram a sua segunda dose ou dose única há mais de 5 meses. Não perca a oportunidade de se proteger e proteger quem você ama”, frisou o secretário.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, salienta que a adesão à vacina é a principal estratégia para que o Amazonas não tenha um número elevado de casos e óbitos pela doença. “O vírus SARS-CoV-2 continua presente no estado e a forma de evitar ou ter sintomas leves da doença é completar o esquema vacinal. Somente em Manaus cerca de 260 mil pessoas não completaram o esquema vacinal”, alerta Tatyana.

Dias e horários

A ação, que tem início neste final de semana, segue nos dias 11, 12, 13 e 14 e 18, 19, 20 e 21 de novembro. De quinta a sábado, o horário será das 11h às 21h e aos domingos das 14h às 21h.

Para a ação, todos os tipos de imunizantes enviados ao Amazonas serão utilizados pelos profissionais de saúde. As equipes formadas por um triador, dois registradores, dois vacinadores e um coordenador estarão nos pontos para receber a população.

Servidores da Saúde

A SES-AM também iniciou a intensificação da vacinação contra a Covid-19 dos servidores e profissionais que ainda não receberam as doses do imunizante nas unidades de saúde do Estado, oportunizando a vacinação no local de trabalho e aumentando a cobertura vacinal. A primeira unidade a ofertar a vacina foi o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na zona leste de Manaus, nesta quarta-feira (03).

A partir do cronograma que está sendo elaborado pela secretaria as demais unidades da rede estadual serão contempladas, conforme explicou a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência da SES-AM, Bruna Machado.

CONFIRA OS SHOPPINGS ONDE HAVERÁ VACINAÇÃO E QUEM DEVE SE VACINAR:

Horário: De quinta a sábado: das 11h às 21h. Aos domingos: das 14h às 21h.

1. Shopping Ponta Negra: Avenida Coronel Teixeira, 5705, bairro Ponta Negra

Piso L2 (próximo à loja Vivara)

2. Amazonas Shopping: Avenida Djalma Batista, 482, bairro Chapada

Loja 364/365 (Ao lado da Ortosena, corredor da entrada do Carrefour)

3. Shopping Grande Circular: Avenida Autaz Mirim, 6100, bairro São José Operário

Piso L3, próximo ao cinema

4. Manauara Shopping: Avenida Mário Ypiranga, 1300, bairro Adrianópolis

Piso Castanheiras (G6) (Em frente à Riachuelo Casa/Carter’s)

5. Sumaúma Park Shopping: Avenida Noel Nutels, 1762, bairro Cidade Nova

Piso Japiim (1º andar), próximo a Riachuelo

QUEM DEVE SE VACINAR

1ª DOSE

Quem tem mais de 12 anos e ainda não iniciou o esquema vacinal

É obrigatório que o menor de idade esteja acompanhado de um responsável maior de 18 anos

2ª DOSE

Quem tomou a primeira dose da vacina e já se encontra no prazo da segunda dose.

Astrazeneca (56 dias) – Coronavac (28 dias) – Pfizer (21 dias)

DOSE DE REFORÇO

Pessoas a partir de 50 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 (cinco) meses ou mais.

Imunossuprimidos que tomaram a segunda dose ou dose única há 28 dias ou mais.

Trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 (cinco) meses ou mais

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

1ª DOSE

12 a 17 anos

1. Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento;

2. CPF ou Cartão Nacional do SUS;

3. Comprovante de residência – original e cópia

18 ANOS OU MAIS

1. Documento de identificação original com foto;

2. CPF;

3. Comprovante de residência – original e cópia

2ª DOSE – 18 ANOS OU MAIS

1. Documento de identificação original com foto;

2. CPF;

3. Carteira de vacinação

2ª DOSE 12 A 17 ANOS

1. Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento;

2. CPF ou Cartão Nacional do SUS;

3. Carteira de Vacinação

DOSE DE REFORÇO – IMUNOSSUPRIMIDOS

1. Documento de identificação original com foto;

2. CPF;

3. Carteira de Vacinação;

4. Laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia

DOSE DE REFORÇO – A PARTIR DE 50 ANOS E TRABALHADORES DA SAÚDE

1. Documento de identificação original com foto;

2. CPF;

3. Carteira de Vacinação;

*Com informações da assessoria