Governo do Estado promove mutirão de atendimentos na Policlínica Gilberto Mestrinho

O Governo do Amazonas vai realizar, no período do Carnaval, um mutirão de atendimentos na Policlínica Gilberto Mestrinho, Centro, zona sul de Manaus, para reduzir o tempo de espera de quem tem consultas e exames agendados no Sistema de Regulação (Sisreg). A ação começa na sexta-feira (21/02) e vai até a próxima terça (25/02), abrangendo exames de ultrassonografia e consultas em cirurgia ginecológica, fonoterapia e cardiologia com risco cirúrgico. Haverá, ainda, testagem rápida e aconselhamento para sífilis, HIV e hepatites A e B, entre outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) está confirmando exames e consultas com os pacientes agendados no Sisreg. “As pessoas estão recebendo as ligações para que compareçam, nos dias do mutirão, de acordo com as necessidades dos pacientes e com o nosso cronograma de atendimento, respeitando a ordem da fila no Sisreg”, disse Maximina Malagueta, diretora da Policlínica Gilberto Mestrinho.

As testagens rápidas e aconselhamentos para DSTs e hepatites atenderão a livre demanda, bastando ao usuário comparecer na unidade. Segundo Maximina, a equipe da Policlínica, formada por médicos e outros servidores, estará envolvida na ação, bem como cinco assistentes sociais voluntárias, que participam do mutirão para atender e orientar os pacientes.

Horários de atendimento

No primeiro dia do mutirão, na sexta-feira (21/02), serão realizados 50 exames de ultrassonografia, das 14 às 18 horas; 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico e 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h; e 20 consultas em fonoaudiologia, do meio-dia às 15h.

No sábado (22/02) e no domingo (23/02), serão realizadas ultrassonografias, sendo 50 pela manhã, das 8h ao meio-dia, e 50 à tarde, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia, das 9h às 15h, em ambas as datas.

Na segunda-feira de Carnaval (24/02), serão ofertadas 50 ultrassonografias, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico e 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h. E, na terça de Carnaval (25/02), o mutirão terá 50 ultrassonografias, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico e 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h; e 20 consultas em fonoaudiologia, do meio-dia às 15h.

As testagens rápidas e aconselhamentos para sífilis, HIV e hepatites virais B e C serão oferecidas em todos os dias do mutirão, sempre das 9h às 15h, com demanda livre.

Redução das filas

A diretora da Policlínica explica que a realização do mutirão no feriado carnavalesco tem por objetivo reduzir demandas reprimidas, dando mais celeridade aos atendimentos, seguindo determinação do governador Wilson Lima. No ano passado, o Estado registrou uma redução de 65,8% na fila do Sisreg, no comparativo com 2018.