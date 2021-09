Governo do Amazonas realiza programação alusiva ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

Ações envolvem casamento coletivo na Biblioteca Braille e lançamento de vídeos de visitas virtuais com acessibilidade no Portal da Cultura. FOTO: MICHAEL DANTAS / SEC

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realizará, nesta terça-feira (21/09), uma programação alusiva ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, na Biblioteca Braille do Amazonas, com ações que envolvem casamento coletivo e lançamento de livros em Braille . A biblioteca fica localizada no Bloco C do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo).

No Portal da Cultura também será lançado o projeto “Cultura Acessível para Todos”, que tem o objetivo de acrescentar recursos de audiodescrição e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos produtos audiovisuais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O projeto ficará disponível no site a partir das 8h desta terça-feira.

A programação na Biblioteca Braille inicia às 17h30, com um casamento coletivo entre pessoas com deficiência visual. Ao todo serão três casais. A ação será realizada em parceria com o cartório M. Sales e adotará todos os protocolos de segurança em saúde contra a Covid-19. Também serão lançados livros em Braille e audiolivros, que ficarão no acervo da biblioteca, além de ebooks disponíveis na página de Facebook do espaço (https://www.facebook.com/bibliotecabraille).

“Será um momento muito especial para a Biblioteca Braille. Além de celebrarmos esse momento em uma data tão especial, também teremos o lançamento de livros sobre personalidades e escritores amazonenses, além das minhas crônicas, que contam um pouco sobre a minha trajetória”, explica o gerente do espaço, Gilson Mauro.

A Biblioteca Braille do Amazonas, administrada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dispõe de mais de 50 mil obras entre livros digitalizados, livros falados, obras em Braille e filmes com audiodescrição. É coordenada por Gilson Mauro, técnico com deficiência em audiovisual desde que foi fundada, em 1999.

Para mais informações sobre o acervo e serviços da Biblioteca Braille, os contatos são o e-mail [email protected] e o telefone (92) 3232-2488.

Cultura Acessível para Todos – Realizado em uma parceria entre a Assessoria de Acessibilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Biblioteca Braille e do Núcleo de Audiovisual da Secretaria, o projeto tornará acessíveis vídeos de visitas da Biblioteca Braille, Museu de Numismática, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Galeria do Largo, Museu Tiradentes, Centro Cultural Palácio da Justiça e Centro Cultural Palácio Rio Negro.

Além destes, os vídeos da série 125 anos do Teatro Amazonas e o espetáculo “Lágrimas de Brinquedo”, em homenagem a Zezinho Corrêa, também estarão com legendas, audiodescrição e Libras.

*Com informações da assessoria