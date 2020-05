Governo do Amazonas pagou mais de R$ 68 milhões a empresas médicas e de enfermagem em abril de 2020

As empresas médicas e de enfermagem que prestam serviço para o Estado receberam, no mês de abril, R$ 68.609.803,99 do Governo do Amazonas. Os valores são referentes a competências do ano corrente e também de 2019. Além disso, o governador Wilson Lima determinou o pagamento de R$ 15.937.273,57 referentes à dívida que a gestão anterior a dele deixou com as empresas médicas.

No início de 2019, Wilson Lima já havia determinado à gestão um cronograma que permitiu o pagamento de boa parte da dívida de exercícios anteriores. A determinação agora é apurar e pagar todas as dívidas que tenham atraso de 2019. São cerca de R$ 6,8 milhões ainda pendentes do ano passado. O governo tem chamado as empresas uma a uma para levantar as pendências.

Os pagamentos podem ser acompanhados no Portal de Transparência do Governo do Amazonas – http://www.transparencia.am.gov.br/.

No total, 35 empresas receberam em abril os valores de competências diversas. Cerca de R$ 51,7 milhões foram pagos às empresas médicas. Já as seis empresas de enfermagem receberam em abril R$ 14.072.882,15, e outras seis empresas que prestam os dois serviços (médico e enfermagem) receberam R$ 2.753.459,64.

Para a empresa Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas (Ieti) foram liberados, entre o início de abril e os primeiros dias de março, R$ 2,4 milhões referentes às competências de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 – R$ 1,9 milhão, pagos nesta segunda-feira (04/05). Desde janeiro, a empresa recebeu R$ 11,1 milhões em pagamentos do Governo do Amazonas, conforme o Portal da Transparência. Nesta terça-feira (05/05), os sócios serão recebidos para tratar das pendências que ainda estão abertas.

Débitos anteriores – O governador também determinou o pagamento de débitos deixados pela gestão anterior. As empresas médicas vão receber 50% da competência pendente de maior valor do ano de 2018.

Compromisso – Em sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o compromisso de pagar competências em aberto do ano corrente, de 2019 e de 2018 já havia sido firmado pela secretária titular da Susam, Simone Papaiz e pelo secretário-executivo adjunto de Atenção Especializada da Capital (SEA), Ítalo Valle Cortez, no dia 23 de abril.