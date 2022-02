Governo do Amazonas lança edital para concurso do Detran

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), lançou o edital do concurso público do órgão nesta sexta-feira (25/02). Inicialmente serão 183 vagas para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.

O edital está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no endereço www.ibfc.org.br. Serão 60 vagas para nível médio e 123 para superior.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 65, para os cargos de nível médio, e de R$ 75, para os cargos de nível superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.300 (nível médio) a R$ 5.500 (nível superior).

*Com Assessoria