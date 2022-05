Governo do Amazonas fortalece turismo em Parintins com Workshop Bem Receber

Amazonastur anunciou ainda o auxílio na reforma de 200 triciclos, início da construção de infraestrutura turística e entrega de certificados

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), lançou ontem (09), ações para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo na cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), entre capacitações e infraestrutura.

Nas ações constam o workshop Bem Receber, com a capacitação de prestadores de serviços turísticos, auxílio na reforma de 200 triciclos; construção de infraestrutura turística na Comunidade Santa Rita – Serra da Valéria; e certificação de alunos que concluíram os cursos realizados pela parceria entre Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Amazonastur. “Esse pacote de ações aqui em Parintins foi o que determinou o nosso governador Wilson Lima, sensível aos amigos do interior, principalmente a Parintins, nesse momento de retomada do Festival. Esse pacote está ocorrendo por conta da alta demanda dos profissionais aqui da cidade”, explicou o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

O presidente da Amazonastur ressalta que a capacitação nesta época do ano em Parintins é estratégica. “Amazonastur vai trabalhar dia e noite para capacitar cada vez mais os profissionais do trade, aquele que vive do turismo, aquele que leva para casa o sustento do turismo para que ele receba bem os visitantes, consiga refinar o seu atendimento, que o turista chegue aqui, seja bem atendido e saia da cidade feliz para que ano que vem a gente tenha uma um festival maior ainda”, afirmou.

O projeto workshop Bem Receber vai qualificar um total de 850 prestadores de serviços turísticos, para a melhoria no atendimento aos visitantes durante grandes eventos como o Festival Folclórico de Parintins, entre outros. O projeto ocorre em formato de palestras pela empresa amazonense com expertise internacional, Singulari Consultoria, que tem atuação focada no desenvolvimento de pessoas e gestão de mudanças. A metodologia envolverá palestras de 2 horas/aula (cada turma), com a apresentação de vídeos, dinâmicas e atividades práticas sobre qualidade no atendimento ao turista.

O workshop Bem Receber inicia pelo município de Parintins, como uma ação preparatória do Governo do Estado do Amazonas para o 55º Festival Folclórico. Na ilha Tupinambarana serão oferecidas seis turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, somando 300 vagas, sendo 250 na sede do município e 50 na região da Serra da Valéria, na Comunidade de Santa Rita.

Público-alvo

As palestras serão direcionadas aos tricicleiros, taxistas e mototaxistas, atendentes de hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, comércio em geral, atendentes do porto e aeroporto, vendedores ambulantes, garçons, artesãos, guias, monitores e condutores de turismo e de pesca, piloteiros, permissionários de feiras e mercados e camareiras, entre outros.

O workshop também vai beneficiar os municípios Barcelos, Itacoatiara, Manaus, Manacapuru e Maués, e ocorrerá em formato presencial. As próximas edições do Workshop Bem Receber acontecerão em datas que antecedem os grandes festejos locais como: a temporada de pesca esportiva, em Barcelos; o Fecani, em Itacoatiara; a temporada de cruzeiros, em Manaus; o Festival de Cirandas, em Manacapuru; e a Festa do Guaraná, em Maués.

Infraestrutura turística

Foi anunciado o início da construção da infraestrutura turística na a Comunidade Santa Rita, na Serra da Valéria, para atender as demandas dos visitantes na temporada de cruzeiros. “Já temos uma empresa ganhadora que deve iniciar os trabalhos nas próximas semanas. O contrato já está assinado, inclusive, a primeira etapa será pavimentação, terraplanagem, um portal e dois terminais de embarque e desembarque”, destacou o presidente da Amazonastur.

Símbolo do município e do Festival Folclórico, o triciclo é um dos principais meios de transporte de Parintins. Para beneficiar o segmento, o Governo do Amazonas também realiza o auxílio na reforma de 200 triciclos, com investimento de R$ 50 mil, para o atendimento da população e de turistas que visitam a ilha. “É uma demanda para que eles possam ter um instrumento de trabalho digno, exercer sua atividade econômica de uma maneira digna, séria, que possa levar para casa seu dinheirinho que é muito importante para eles e para economia do estado”, disse Gustavo Sampaio.

Conforme o deputado e presidente da comissão de turismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Tony Medeiros, o turismo movimenta R$ 100 milhões na economia de Parintins durante o Festival, sendo uma alternativa econômica de desenvolvimento para o município. “O que mais importa nesse momento é a capacitação de todos os envolvidos e a Amazonastur cumpre a sua função nesse momento. Então só tenho que parabenizar o governador Wilson Lima por esse pacote de ações destinadas ao turismo e, também, parabenizar a Amazonastur por ter esse olhar diferente junto ao Festival Folclórico de Parintins”, ressaltou o parlamentar.

Certificação

Apostando na qualificação para o desenvolvimento do turismo regional, 64 alunos concluíram os cursos de Inglês Aplicado ao Turismo, Agente de Informações Turísticas e Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos por meio da parceria do Cetam e da Amazonastur. “Fiz o curso de inglês para ajudar no meu trabalho de tricicleiro, para receber os turistas que vem a nossa cidade pelo festival, fora do festival, como eles vêm por passeio turístico, nós estamos prontos para receber eles e levar a passeio turístico”, contou o tricicleiro Adelson Cativo que recebeu o certificado do curso de Inglês Aplicado ao Turismo.

O presidente da Câmara municipal e prefeito em exercício, Matheus Assayag, destacou a união entre as esferas estadual e municipal para fortalecer o turismo em Parintins. “É fundamental todo esse trabalho que vem sendo feito pela Amazonastur em parceria com a prefeitura, em parceria com o Cetam para que a gente possa cada vez mais atingir outros patamares”, declarou.

Com informações da assessoria