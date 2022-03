Governo do Amazonas divulga 641 vagas gratuitas para aulas de esporte

Para crianças e jovens que desejam ingressar no esporte de base, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), está com 641 vagas para aulas gratuitas nas modalidades de futsal, vôlei, futebol, jiu-jitsu, basquete, handebol, atletismo e luta olímpica. As oportunidades disponíveis fazem parte do Projeto Esporte e Lazer na Capital (Pelci).

Com objetivo de fomentar a prática esportiva e a inclusão social entre crianças e jovens, o Pelci visa desenvolver a prática desportiva através das Escolinhas nos Bairros, Campeões na Vila e Mais Futevôlei.

Neste início de atividades, o projeto está com três núcleos ativos com vagas disponíveis na faixa etária de 8 a 17 anos. Os pais interessados em matricular seus filhos nas modalidades de futsal, vôlei, basquete, handebol e jiu-jitsu devem comparecer na Arena Amadeu Teixeira, no horário das 8h às 12h. No CDC da Compensa, as vagas disponíveis são para futebol e luta olímpica, com horários de matrícula de 8h às 10h e de 16h às 18h. Na Vila Olímpica, os interessados em praticar atletismo, podem comparecer de 16h às 18h e realizar sua inscrição para as aulas gratuitas.

“O Pelci veio para fazer história e trazer grandes resultados tanto na capital quanto no interior, e por determinação do governador Wilson Lima, implantaremos as escolinhas nos bairros com diversas modalidades, e em breve estaremos com mais núcleos ativos, para que crianças e jovens possam praticar o esporte com qualidade de vida.”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Os atendimentos acontecerão de segunda a quinta, nos três núcleos, e os pais devem estar com os documentos necessários, que são: cópia do RG, cópia do CPF (ambos documentos do aluno e responsável), declaração escolar, 1 foto 3×4 e comprovante de residência.

Confira os locais e horários com vagas disponíveis:

Núcleo: Arena Amadeu Teixeira

Modalidade: Futsal

Horário: 8h às 9h

Vagas: 23

Horário:09h às 10h

Vagas: 30

Modalidade: Vôlei

Horário: 10h às 11h

Vagas: 29

Horário: 11h às 12h

Vagas:25

Modalidade: Jiu-Jitsu (segunda e quarta)

Horário: 8h às 9h

Vagas:20

Horário: 9h às 10h

Vagas: 20

Modalidade: Jiu-Jitsu (terça e quinta)

Horário: 8h às 9h

Vagas:20

Horário: 9h às 10h

Vagas: 20

Modalidade: Basquete

Horário: 8h às 9h

Vagas:27

Horário: 9h às 10h

Vagas:29

Modalidade: Handebol

Horário: 10h às 11h

Vagas: 30

Horário: 11h às 12h

Vagas: 30

Núcleo: CDC Compensa

Modalidade: Futebol

Horário: 17h30 às 19h (8 a 10 anos)

Vagas: 22

Horário: 17h30 às 19h (10 a 14 anos)

Vagas: 26

Horário: 18h às 19h

Vagas: 25

Modalidade: Luta Olímpica

Horário: 8h às 9h

Vagas:26

Horário: 9h às 10h

Vagas: 29

Núcleo: Vila Olímpica

Modalidade: Atletismo (segunda e quarta)

Horário: 7h30 às 8h30

Vagas: 30

Horário: 16h às 17h

Vagas: 30

Horário: 17h às 18h

Vagas: 30

Horário: 18h às 19h

Vagas: 30

Modalidade: Atletismo (terça e quinta)

Horário: 7h30 às 8h30

Vagas: 30

Horário: 16h às 17h

Vagas: 30

Horário: 18h às 19h

Vagas: 30

