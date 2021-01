Governo do Amazonas desmente boatos sobre fechamento total de supermercados

O Governo do Amazonas diz neste sábado (23) que é falsa a informação que circula em áudio de WhatsApp que há fechamento total de supermercados e desabastecimento de alimento. Algumas pessoas estão correndo para os supermercados temendo ficar sem alimento em casa, no entanto é necessário aguardar o comunicado oficial que sai hoje.

Wilson Lima deve anunciar ao meio dia deste sábado, se vai ou não acatar a recomendação de “total isolamento sanitário”, emitida pela Procuradoria Geral da República, na última sexta-feira (22). O prazo máximo que o governador tinha para anunciar a decisão era até as18h deste sábado.

Confira a nota completa:

O Governo do Amazonas esclarece que não há nenhuma decisão sobre fechamento de supermercados na cidade de Manaus. E reitera o pedido para que a população mantenha o distanciamento social e não acredite em notícias falsas (fake news), disseminadas por meio de redes sociais de forma irresponsável e que têm servido apenas para gerar aglomerações nesses estabelecimentos.

Quaisquer novas medidas restritivas sairão de discussões realizadas no âmbito do Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento Covid-19 do Amazonas e comunicadas pelos canais oficiais do Governo do Estado.