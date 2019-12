Governo do Amazonas decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

O Governo do Estado decretou, nesta quarta-feira (18/12), ponto facultativo nos órgãos da administração estadual nos dias 24 e 31 de dezembro. Não serão afetados os serviços essenciais à população na área de saúde. O governo determinou, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade.

As unidades de urgência e emergência da rede estadual da capital e do interior funcionarão normalmente nos pontos facultativos (24 e 31/12) e feriados (25/12 e 01/01) deste final de ano. Os 11 serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) que atendem casos de urgência de baixa e média complexidades estarão em pleno funcionamento, assim como os sete prontos-socorros, sendo três adultos, um adulto e infantil e três infantis. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

Na semana em que se comemora o Natal, as unidades que atendem com consulta agendada (Centros de Atenção à Melhor Idade – CAIMs, Centros de Atenção Integral à Criança – CAICs, Fundações de Saúde e Policlínicas) funcionam apenas nos dias 23, 26 e 27. O mesmo ocorre na semana do Ano Novo, quando essas unidades suspendem os atendimentos somente no ponto facultativo e feriado (31/12 e 01/01).

Cidadania – As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), administradas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro, retornando na quinta-feira (26/12), em horário de funcionamento normal em todo o estado, das 8h às 17h. Também não haverá expediente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os atendimentos retornam no dia 2 de janeiro, das 8h às 17h em todo o estado.

Cultura – Devido às festas de fim de ano, o funcionamento dos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa será alterado. Confira os horários:

Teatro Amazonas

21/12 – Neste sábado devido às sessões do espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, o Teatro abrirá para visitação das 9h às 15h.

22/12 – No domingo não haverá visitação no Teatro, que será aberto apenas para as sessões de “A Caixa Mágica do Natal”, às 11h e 19h.

23, 25, 30/12 e 01/01 – Fechado para visitação.

24/12 – Na Véspera de Natal, o Teatro abre para visitação das 9h às 12h.

26 a 29/12 – Visitação normal, das 9h às 17h.

31/12 – Aberto de 12h às 17h.

Museus

21/12 a 01/01 – O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) não abre para visitação.

24, 25, 31/12 e 01/01 – Nestes dias, o Museu Casa Eduardo Ribeiro (R. José Clemente, Centro) e o Museu do Seringal ficarão fechados. A visitação será normal nos demais dias: Casa Eduardo Ribeiro abre normalmente de terça a sábado, das 9h às 14h, e Museu do Seringal, de terça a domingo, das 9h às 16h, sendo a última visita com início às 15h.

Centros Culturais

21/12 a 02/01 – Os Centros Culturais Povos da Amazônia e Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, Centro) ficarão fechados para visitação.

24, 25, 31/12 e 01/01 – Os palácios Rio Negro e da Justiça ficarão fechados. Nos demais dias, a visitação será realizada das 9h às 15h, de terça a sábado, e das 9h às 14h, aos domingos.

Galerias

19 a 22/12 – O Centro de Artes Visuais Galeria do Largo e a Casa das Artes, localizadas no Largo de São Sebastião, abrem das 14h às 20h.

23, 24, 25, 30 e 31/12 e 01/01 – Sem funcionamento.

26 a 29/ 12 – As galerias abrem das 15h às 20h.

Bibliotecas

21 e 22/12 – Apenas a Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, Centro) abre neste fim de semana. Neste sábado, com o “Sábado na Biblioteca”, o espaço terá atividades das 9h às 12h. No domingo, a Feira de Trocas de Livros e Gibis acontece no espaço das 8h às 12h. As demais bibliotecas ficarão fechadas.

23 a 25/ 12 – Fechadas para visitação.

26 e 27/12 – Abertas para visitação, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

28/12 a 01/01 – Fechadas para visitação.