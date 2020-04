Governo do Amazonas convoca técnicos de enfermagem aprovados em PSS; confira lista

O Governo do Amazonas está convocando 704 técnicos de enfermagem aprovados no Processo Seletivo (PSS) da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para assumirem seus postos em unidades de urgência e emergência já a partir desse domingo (19). O PSS foi realizado entre os dias 16 a 17 de abril.

De acordo com o Edital do PSS, os profissionais selecionados irão atuar nos estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são hospital da Universidade Nilton Lins, os hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo, nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e a maternidade Chapot Prevost.

A secretaria está encaminhando para as unidades a lista com a relação dos técnicos que vão para cada uma delas e orientando que chamem os convocados conforme as escalas já definidas.

Foram aprovados 1.088 candidatos. Mas apenas os classificados dentro do número de vagas ofertadas no edital (704) serão convocados no primeiro momento, ficando os demais em lista de espera para serem chamados conforme a necessidade.

“Esperamos com esse reforço suprir a necessidade imediata de técnicos de enfermagem. Estamos com muitos afastamentos por atestado médico e precisando urgentemente que esses técnicos assumam os postos para garantir o atendimento à população”, disse a secretária de saúde, Simone Papaiz.

De acordo com a Susam, são pelo menos 983 afastamentos por atestado médico de profissionais da secretaria. A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) apontou que 376 profissionais da área de saúde testaram positivo para Covid-19 no Amazonas.

Além do site da Susam, a lista será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Estado. O PSS selecionou técnicos de enfermagem de duas especialidades: generalista e intensivista.

Mais reforços

Ainda para suprir a falta de profissionais, o Governo do Amazonas convocou 517 profissionais de saúde de diversas áreas aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros.

O Estado está pedindo reforços do Governo Federal, que enviou na semana passada 16 voluntários do programa Brasil Conta Comigo e ficou de mandar mais reforços, tendo em vista que o desafio também é a falta de profissionais especialistas no Amazonas, na quantidade exigida em razão da sobrecarga de demanda.